“人工智能首尔峰会”21日在首尔开幕

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韩国国际广播电台报道：人工智能聊天机器人ChatGPT为人类开启了人工智能时代。为了制定安全、可持续的人工智能规范，“人工智能（AI）首尔峰会”正在首尔举行。韩国科学技术情报通信部（以下简称“科技部”）表示，AI首尔峰会21日和22日在首尔以线上和线下的方式举行。科技部介绍说，AI首尔峰会是去年11月在英国布莱切利园（Bletchley Park）举行的首届人工智能安全峰会的后续会议，由韩英共同主办。去年在英国举行的 AI安全性峰会着重于应对AI危机，本次AI首尔峰会则是向国际社会介绍AI安全、创新和包容方案。AI首尔峰会分为首脑会议和部长级会议。首脑会议21日晚8时30分开始以视频会议形式举行，为时90分钟。部长级会议将于22日下午举行，韩国科技部长官李宗昊和英国科学、创新和技术大臣米歇尔·多尼兰(Michelle Donelan)担任共同主席。超过19个国家和地区的政府、产业界、学界和公民社会代表将齐聚一堂，就进一步保障AI安全性、推进AI可持续发展等方案进行了讨论。此外，韩国政府还将举办邀请主要企业人士等出席的AI跨国论坛。AI跨国论坛分为22日上午举行的高层圆桌会议和下午举行的专家会议，下午的专家会议将在YouTube上进行现场直播。