韩政府向IAEA提供200万美元 应对核安全威胁

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韩国国际广播电台报道：韩国外交部22日表示，韩国外交部第二次官姜仁仙出席国际原子能机构（IAEA，International Atomic Energy Agency）在奥地利维也纳召开的“第四届核安保国际会议”（ICONS 2024，2024 International Conference on Nuclear Security），商讨合作方案。该会议是国际核安全领域的最高级别会议，自20日起，将持续三天。姜仁仙发表讲话时表示，韩国将继续参与国际社会为预防核恐怖事件而加强核安全的努力，将向国际原子能机构提供200万美元（约合27亿多韩元）的支援，以应对未来的核安全威胁。姜仁仙表示，韩国将积极参与乌克兰核电安全及安保支援、合作开发国际教育训练项目、对小型模块化反应堆(SMR) 的核安保等议题的讨论。姜仁仙借访问维也纳之机还同主要国际机构的代表进行了会晤。21日，姜仁仙与国际原子能机构总干事拉斐尔·马里亚诺·格罗西（Rafael Mariano Grossi）会晤，就日本福岛第一核电站排放核污水的问题交换了意见。20日，他与《全面禁止核试验条约》组织筹委会执行秘书罗伯特·弗洛伊德(Robert Floyd）会晤，呼吁与韩国政府保持合作，应对北韩再次进行核试验。