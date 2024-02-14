联合国安理会商讨替代专家小组监督机制的事宜

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韩国国际广播电台报道：虽然联合国安全理事会监督对北韩制裁决议的专家小组活动结束已过去一个月，但是替代该专家小组活动的监督机制的讨论工作并未取得进展。联合国安理会当地时间22日在美国纽约联合国总部举行非公开会议，将联合国对北韩制裁委员会(1718委员会)作为议题进行了讨论。对北韩制裁委员会是2006年10月为应对北韩第一次核试验在安理会通过的对北韩制裁决议(1718号决议)而设立的安理会下属机构。在2009年北韩进行第二次核试验后，安理会成立了专家小组，用来协助对北韩制裁委员会(1718制裁委员会)的工作，监控制裁的执行情况，调查违规事件，且每90天须定期向安理会提交活动报告。联合国安理会3月28日对专家小组任期延长案进行表决，但因常任理事国俄罗斯行使否决权而被否决。因此，专家小组于上月30日结束任期，5月1日正式解散。据悉，在22日举行的联合国安理会非公开会议中，各理事国就安理会下属专家小组工作替代机制问题发表了意见。但是，常任理事国之间就专家小组的存续问题出现了意见分歧，安理会内部的相关讨论并未取得具体且实质性的进展。根据安理会决议机制，任何一个常任理事国持反对意见的议案都无法通过。在联合国安理会外部建立代替专家小组机制方案的讨论因现实中的局限性问题而难以取得进展。