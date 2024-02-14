韩国和日本就本月26日在首尔举行首脑会谈问题进行协商

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韩国国际广播电台报道：据日本共同通信社援引外交消息灵通人士的话报道说，韩国和日本正在协调韩国总统尹锡悦和日本首相岸田文雄26日在首尔举行首脑会谈的事宜。据报道，岸田文雄首相计划在参加26日、27日在首尔举行的韩中日领导人会议期间与尹锡悦总统举行双边会谈，以增进韩日两国关系。韩国总统尹锡悦、日本首相岸田文雄和中国国务院总理李强将出席三国领导人会议。如果韩日首脑会谈顺利举行，这将是韩日首脑自去年11月在美国旧金山举行的亚太经合组织(APEC)领导人非正式会议期间举行会谈后，时隔六个月的再次会晤。预计，韩日首脑在此次会谈中将再次确认韩美日为应对北韩核导开发而进行相互合作。韩日首脑还将对北韩接连发射导弹表示忧虑，并就促进韩美日防卫合作进行协商。另据日本共同通信社报道，在韩国聊天软件LINE发生个人信息泄露事件之后，日本总务省要求LINE运营商LINE Yahoo重新讨论与韩国NAVER的资本关系，从而引起韩国国内舆论的反弹。对此，该问题很有可能成为韩日两国首脑会谈的议题。在明年迎来韩日建交60周年之际，两国首脑有可能就"包括首脑在内的所有层面继续进行沟通"进行协商。有鉴于此，预计双方将就促进两国国会议员和经济界、文化界的交流达成协议。另外，岸田文雄首相再次要求韩国政府为解决日本人被北韩绑架问题进行合作。