韩央行维持基准利率3.5%不变 上调今年经济增速至2.5%

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韩国国际广播电台报道：韩国银行金融货币委员会23日召开今年第四次货币政策方向会议，并宣布维持基准利率在3.50%不变。这是央行自去年2月起连续第11次按兵不动。央行认为，目前物价涨幅仍然未跌至目标区间，且汇率、油价等来自内外部的不确定性仍处于较高水平。消费者物价涨幅在今年2月、3月均高于3%，上月跌至2%区间。不过包括水果在内的农畜水产品价格涨幅仍超出10%，生活物价持续上涨。金融货币委员会在货币政策方向新闻资料中指出，受今年第一季度经济增速转好、汇率波动性扩大等影响，物价存在进一步上涨的风险，且地缘政治风险持续。韩国银行当天还公布了经调整的经济预测数据，将今年的实际GDP增速预期从2.1%上调至2.5%。这一数据高于国际货币基金组织（IMF，International Monetary Fund）公布的2.3%，低于经合组织(OECD，Organisation for Economic Co-operation and Development）和韩国发展研究院（KDI，Korea Development Institute）公布的2.6%。央行说明称，第一季度经济增速大幅超出预期，预计下半年消费也将缓和复苏。另外，央行将明年经济增速预期从2.3%下调至2.1%，今年消费者物价涨幅预期维持2.6%不变。