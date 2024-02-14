尹锡悦总统：半导体业成败取决于系统芯片 须拿出划时代性方案

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韩国国际广播电台报道：尹锡悦总统要求产业通商资源部与有关部门、企业商议拿出加强系统芯片竞争力的划时代性方案。尹锡悦总统23日在龙山总统办公室主持召开以半导体产业为主题的“第二次经济焦点评估会议”。尹锡悦总统在会上表示，今后半导体产业的成败取决于占据三分之二市场的系统芯片，并提出了上述要求。尹锡悦总统指出，系统芯片不断进化，从CPU、GPU直至人工智能（AI）芯片，韩国也须在该领域一决胜负。韩国在芯片设计市场所占份额停留在1%，在代工领域也迟迟未能拉近与台积电等领先企业的距离。尹锡悦总统表示，半导体是需要投入举国之力的领域，成败将取决于能否最先制造出最尖端芯片，因此国家须切实予以扶持，提供不亚于竞争对手的半导体补贴。尹锡悦总统还表示，经各部门商议，建立了规模达26万亿韩元的半导体产业综合扶持项目，覆盖金融、基建、研发（R&D）等环节，中小企业、中型骨干企业均可获得补贴。第一步将在产业银行建立17万亿韩元的半导体金融扶持项目。尹锡悦总统承诺，将延长今年到期的税额抵扣制度，确保企业在研发和设备投资方面不遇到困难。尹锡悦总统强调，政府和公共部门将承担起责任，迅速建造电、水、公路等基础设施，同时建立规模1万亿韩元的半导体生态系统基金，扶持设计、材料、零部件和设备领域的中小和中型骨干公司成长为国际一流企业。