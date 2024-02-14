韩美防卫费第二轮谈判结束

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韩国国际广播电台报道：第12次驻韩美军《防卫费分担特别协定》(SMA)第二次会议于23日结束。会议旨在确定2026年后韩国分担的驻韩美军驻扎费用。韩国外交部防卫费分担谈判代表李泰雨与美国国务院高级助理琳达·施佩希特（Linda Specht）各自率领的两国谈判代表团于本月21日至23日在首尔进行了谈判。韩国外交部官员表示，双方交换了对上月火奴鲁鲁（Honolulu）第一轮谈判上各自阐述的主要立场和关切事项的评估意见，加深了对对方立场的理解。这名官员还表示，今后韩美将继续为签署第12次驻韩美军《防卫费分担特别协定》进行密集磋商。第一轮谈判于上月23日至25日在美国夏威夷火奴鲁鲁举行，一个月后，第二轮谈判在首尔举行。双方未透露谈判内容，但据推测已就分担金额、计算标准等主要争议点展开了讨论。韩国要求“在合理水平上分担”，美国则在谈判前通过驻韩大使馆公布的文件中强调，韩国分担金额的90%均用于韩国境内，暗示有必要上调。《防卫费分担特别协定》对驻韩美军驻扎费用中韩国负担的金额进行规定，韩国的分担金额用于人力费（驻韩美军韩国员工工资）、军事建设费（设施建造补贴）、军需支援费（劳务和物资支援）三大项。2021年签署的第11次《防卫费分担特别协定》有效期至2025年底。根据该协定，2021年韩国的分担金额为1.1833万亿韩元，同比增加13.9%，此后四年按照当年国防费上调幅度进行增额。