第九次韩日中领导人会议本月26日至27日在首尔举行

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韩国国际广播电台报道：第九次韩日中领导人会议将于本月26日至27日在首尔举行。韩国总统尹锡悦、日本首相岸田文雄和中国国家总理李强将出席会议。韩国国家安保室第一次长金泰孝23日在龙山总统办公室召开例行记者会时宣布了这一消息。他表示，这是韩日中领导人会议继2019年12月在中国成都举行后，时隔四年五个月再次举行。金泰孝指出，此次领导人会议将成为三国合作体系全面修复并恢复正常的转折点，三国将借此契机为开展面向未来的实质性合作奠定基础，使三国百姓切实感受到这种合作带来的好处。金泰孝表示，根据这一基调并考虑到三国间合作的实际需求，韩国政府在筹备会议的过程中向日中两国提出了六大合作领域。具体包括人员交流、通过应对气候变化合作谋求可持续发展、经济贸易合作、公共卫生和老龄化应对合作、科技数字转型合作、灾难与安全合作。金泰孝表示，三国领导人将在此次会议上就上述领域的合作方案进行深入探讨，并将成果纳入三国“联合声明”。另外，三国还将在会议上讨论地区和国际形势。金泰孝介绍说，三国均为联合国安理会理事国，将就为应对全球综合性危机凝聚力量，并将就如何为国际社会的和平与繁荣发展做出贡献等交换意见。金泰孝表示，在领导人会议期间，韩中、韩日还将分别举行双边会谈。尹锡悦总统和李强总理将在会谈上探讨加强两国间战略沟通、扩大经贸合作、营造中国国内友好投资环境、推动人员文化交流、韩半岛等地区与全球事务等事宜。