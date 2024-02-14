人工智能（AI）首尔峰会部长会议举行 28国签署《首尔声明》

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韩国国际广播电台报道：人工智能（AI）首尔峰会部长会议22日在位于首尔城北区的韩国科学技术研究院举行，28国部长签署了《首尔部长声明》。当天会议由联合主办方韩国科学技术信息通信部长官李宗昊和英国科学、创新和技术部部长米歇尔·多内兰(Michelle Donelan)共同主持，来自美国、日本、法国、德国、加拿大、澳大利亚、欧盟、联合国等21名代表出席。来自三星电子、SK电信、LG人工智能研究院、谷歌DeepMind、人工智能初创公司Anthropic等国内外顶尖企业和学术界、公民团体的22名代表与会。部长会议深入讨论了尹锡悦总统前一天在首脑会议上强调的建立人工智能安全研究所关系网络等全球合作方案，以及加强恢复弹性以应对人工智能在能源、环境、就业岗位方面存在的潜在副作用。在此基础上，各国签署了旨在增进人工智能安全性、革新性、包容性的《首尔部长声明》。声明还包括大韩民国人工智能和半导体愿景，旨在应对低功耗芯片等人工智能技术的广泛使用造成的巨大电力消耗。政府强调，人工智能全球治理近期在英美地区得到广泛讨论，本届峰会在属于非英美国家的大韩民国举行可谓意义重大。另外，当天上午还举行了高级圆桌会议。包括英国科学、创新和技术部部长米歇尔·多内兰在内的70多名高级官员与会，讨论了人工智能革新、安全和包容等议题。与会者讨论了基于开源模型和数据共享的合作开放型人工智能革新方案，并一致认为，对人工智能而非人工智能技术的危险运用应成为监管对象，对人工智能危险性的评估须建立在事实和数据的基础上。