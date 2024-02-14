韩平均工资超出经合组织平均水平90% 与日本差距渐拉大

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韩国国际广播电台报道：韩国劳动者平均工资超出经合组织平均水平的90%，且差距不断缩小。另外，韩国劳动者平均工资在十年前赶超日本，且差距不断拉大。根据经合组织23日的数据，2022年韩国劳动者平均工资为4.8922万美元，达到经合组织成员国平均水平的91.6%，为有史以来最高水平。该数据是1992年（63.8%）的1.4倍。韩国劳动者平均工资在1992年为2.6万美元，2011年首次突破4万美元（4.0252美元），最近接近5万美元，与经合组织平均水平的差距不断缩小。2022年，韩国平均工资在经合组织38个成员国中排名第十九。冰岛以7.9473万美元排名第一，接下来依次为卢森堡（7.8310万美元）、美国（7.7463万美元）、瑞士（7.2993万美元）、比利时（6.4848万美元）、丹麦（6.4127万美元）等。日本以4.1509万美元排名第二十五，韩国平均工资是日本的1.2倍。韩国劳动者平均工资于2014年（4.0746万美元）赶超日本（4.0257万美元），此后两国间差距不断扩大。2022年韩国接近4.9万美元，而日本则不到4.2万美元。而在三十年前、即1992年，日本为4.0434万美元，是韩国（2.6214万美元）的1.5倍。不过韩国劳动者工资根据性别、企业规模、劳动形式不同存在着巨大落差。以2022年为准，韩国两性工资差距高达31.2%，在经合组织成员国中排名第一。日本为21.3%，美国为17.0%。另据韩国统计厅今年2月公布的资料，以2022年12月为准，大企业劳动者的平均税前月薪为591万韩元，高达中小企业（286万韩元）的2.1倍。雇佣劳动部上月底公布的《各类就业形态劳动情况调查》显示，正式员工的时薪为2.4799万韩元，是非正式员工（1.7586万韩元）的1.4倍。