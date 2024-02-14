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韩国国际广播电台报道：27日在首尔召开的韩中日领导人会议中发表的联合声明提出韩国人被北韩绑架问题的方案正在讨论中。据韩国政府消息灵通人士24日透露，政府正在寻求在第九次韩中日领导人会议后发表的联合声明或共同宣言中反映敦促解决被北韩绑架者、扣留者、国军俘虏问题的方案。韩国政府消息灵通人士表示，2018年第七次、2019年第八次韩中日领导人会议后发表的联合声明包含了解决日本人被北韩绑架问题的内容。由于此次包括日本人被绑架问题的可能性较大，因此，韩国人被绑架问题可放入同一议题进行讨论。2019年12月在中国成都举行的“第八届韩中日领导人会议”上通过的《韩中日合作未来十年展望》中包含了“中华人民共和国和大韩民国领导人希望日本国和朝鲜民主主义人民共和国(北韩)之间的绑架问题通过对话尽快得到解决"的内容。2018年5月在日本东京举行的“第七届韩中日领导人会议”上发表的共同宣言也强调了韩国和中国领导人希望通过对话尽快解决北韩和日本之间的绑架者问题。市民社会团体表示，如果政府有坚定的意志，将解决被北韩绑架者问题纳入韩日中领导人会议的联合声明不会有太大的难关。"转换期正义工作组”法律分析师申熙石表示，中国和日本领导人将解决日本人被绑架问题纳入联合声明，韩国受害者的意见将无法阻止，敦促政府予以关注和努力。