韩国担任6月份联合国安理会的轮值主席

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韩国国际广播电台报道：联合国安理会非常任理事国韩国6月份将担任为期一个月的安理会轮值主席。韩国驻联合国大使黄浚局当地时间23日在美国纽约的韩国驻联合国代表部举行的记者招待会上表示，6月份韩国将担任联合国安理会轮值主席。联合国安理会轮值主席由15个理事国按国家名称字母顺序轮流担任一个月。 轮值主席主持安理会各种正式和非正式会议，并拥有代表其他联合国成员国和联合国机构的权限。韩国担任联合国安理会轮值主席是自2014年5月安理会非常任理事国任期后十年来的第一次。黄浚局大使表示，安理会轮值主席有权通过与理事国进行协商，在安理会上决定何时、以何种方式商讨什么样的议题。这会对主要国际悬案的讨论方向和国际舆论的形成产生影响，因此其作用至关重要。按照惯例，轮值主席国除在安理会正式议程之外，还可举办与本国关注的问题有关的代表性活动。韩国计划在担任安理会轮值主席期间，作为代表性活动将举办以网络安全为主题的高层公开论坛。由于是高层活动，因此韩国外交部长官赵兑烈将亲自主持会议。除此之外，韩国作为安理会轮值主席，除了定期讨论的议题外，还将就加沙地区战争和乌克兰战争等主要安全悬案问题在必要时另行召开会议。黄浚局大使表示，希望韩国在两年的安理会理事国活动期间，特别是通过6月的轮值主席活动，韩国将按照其在联合国的地位而扩大外交范围。同时，韩国作为全球中枢国家，能为外交发展做出贡献。