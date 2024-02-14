韩国政府对与北俄武器交易相关的七名北韩人和两艘俄罗斯船舶进行单独制裁

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韩国国际广播电台报道：韩国政府以参与北韩和俄罗斯武器交易为由，对违反联合国安理会制裁决议的七名北韩人士和两艘俄罗斯船舶采取单独制裁。韩国外交部24日透露，由于制裁对象通过军需物资运输及武器交易、向北韩运输成品油、北韩海外劳工赚取外汇等参与了北韩核导开发物资及资金的筹措，因此宣布对其实行单独制裁。制裁名单里的个人包括参与北韩与俄罗斯之间的武器交易的驻叙利亚的朝鲜矿业开发贸易公司代表林英赫(音译) 。作为北韩国营武器公司的朝鲜矿业开发贸易公司在2009年4月24日被联合国安理会指定为对北韩制裁对象，其参与了弹道导弹和常规武器的运输等。另外，联合国安理会对北韩制裁委员会专家小组今年3月发表的年度报告透露，从2022年到去年10月，与俄罗斯瓦格纳集团所属的俄罗斯人进行了武器交易协商。韩赫哲(音译)是驻俄罗斯符拉迪沃斯托克北韩"泰龙贸易公司"的代表，代理被韩国政府2022年10月14日指定为单方面制裁对象的"胜利山贸易公司"参与了俄罗斯产柴油的进口。另外其余5人隶属于北韩军需工业部下属的"明安公司"，非法滞留俄罗斯符拉迪沃斯托克，通过IT外汇活动筹集了军需工业部的核导开发资金。被制裁的俄罗斯两艘船舶运载着大批集装箱往返于俄罗斯和北韩之间，以此运送军需物资。韩国外交部表示，北韩与俄罗斯之间的武器交易等军事合作明显违反安理会决议，是超越韩半岛严重威胁包括欧洲在内的世界和平与稳定的行为，因此敦促北韩和俄罗斯停止非法合作。韩国外交部还表示，此次制裁措施是在友好国家的密切协助下进行的，将为国际社会更严密的制裁做出贡献。据悉，未经政府许可，只要与被制裁对象进行交易的都将依据相关法律进行处罚。