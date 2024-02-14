韩国医学系扩招名额24日敲定 医政矛盾僵局难破

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韩国国际广播电台报道：韩国高校医学系招生名额将于24日敲定。虽然政府正在积极推进医学系扩招和医改政策，但实习和住院医生拒绝返岗，医学院教授也持反对意见，医政矛盾的僵局难破。据政府和医疗界消息，韩国大学教育协议会将于当天下午召开委员会会议，审议并敲定各大学提出的2025年的招生施行计划变动事项。由此，1998年以后时隔 27年医学生扩招计划将被敲定。政府于今年2月6日发布医学系扩招计划后，获得韩国国民的压倒性支持，政府持续在推进扩招计划。但反对扩招离岗的实习和住院医生人数超过了90%，这种情况已持续了三个多月，医疗一线出现混乱。实习和住院医生长期离岗，经济方面遭遇困难，但仍坚持反对政府扩招方针，拒绝返岗。截至21日，在100多家教学医院服务的实习和住院医生只有658人，在全体实习和住院医生1.3万余人中仅占5%。实习和住院医生拒不返岗，全韩2910名住院医生将失去明年初参加行医执照考试的资格，明年很可能招不到足够的专科医生。医学院教授担心教育质量下降，以提交辞职书和休诊等方式站在了实习和住院医生的一边。在医政矛盾仍处于五里雾中的情况下，完成医学生扩招计划的政府今后将继续推进医改方针。