朝野围绕《海军陆战队员特检法》展开争论

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韩国国际广播电台报道：在本月28日国会对《海军陆战队员特检法》再次表决之际，朝野继续展开争论。共同民主党向国民力量党施压，要求在下周国会重新表决中投赞成票。共同民主党国会代表朴赞大表示，如果违背国民舆论而投反对票，将与不正义的政权一起迎来末日。据悉，共同民主党再次提及总统弹劾问题。该党最高委员郑清来表示，“弹劾积分”正在积累，为了防止弹劾的不幸事件，应该拒绝对《海军陆战队员特检法》行使否决权。国民力量党国会代表秋庆镐反驳称，共同民主党甚至通过肢体冲突而出台的高级公职者犯罪调查处的目的不就是为了取代特检吗？这是共同民主党的自相矛盾。前总统文在寅夫人金正淑女士访问印度也产生争议，对其进行特别检查的要求也浮出水面。林利子议员表示，如果用国民的血汗税购买服饰、旅游、安排没有的海外行程，这分明是国政垄断行为。她说，由于现有调查机关的调查没有进展，所以符合特检启动条件。国民力量党国会代表秋庆镐也表示，将在第22届国会上与议员们集思广益。围绕国民年金改革的争论也在持续不断。共同民主党表示，年金改革案必须在第21届国会上处理，并再次提议与总统举行会谈等。对于决定老年生活的年金问题，共同民主党表示，决定年金收入的收入替代率在45%和44%之间，而国民力量党认为，收入替代率为45%只是共同民主党的方案，朝野尚未对此达成协议。声称共同民主党是在说谎。另外，国民力量党还反驳称，为了积累强行处理《海军陆战队员特检法》和《民主有功者法》等争议法案的名分，共同民主党连年金改革案也被利用在政治战略上。