韩民调：尹锡悦支持率跌至24%

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韩国国际广播电台报道：24日发布的民意调查结果显示，韩国总统尹锡悦的国政支持率一个多月来处于30%以下。韩国盖洛普本月21日至23日以全国1001名18周岁以上成人为对象进行的调查结果（可信度为95%，标本误差为±3.1个百分点）显示，24%的应答者对尹锡悦施政给予肯定评价，与此前5月第二周（7日至9日）的24%相同。肯定评价在国会议员选举后首次进行的4月第三周（16日至18日）调查跌至最低值23%之后，随后的三次调查均为24%。另外，24%的应答者对尹锡悦施政给予负面评价，与此前的调查相同。对尹锡悦施政给予肯定评价的原因分别为“外交”(11%)、“医学生扩招 （11%）”、“各方面均表现良好”（6%）、“主观·信念”（4%）、“尽力而为”（4%）、“经济和民生”（4%）。对尹锡悦施政给予负面评价的原因分别为“经济·民生·物价”(14%)、“缺乏沟通”(10%)、“独断独行”（8%）、“行使否决权”（7%）、“外交”（5%）、“金建希女士问题”（5%）、“医学生扩招”（4%）。在政党支持率方面，执政党国民力量党跌至29%，下降了5个百分点；最大在野党共同民主党升至31%，上升1个百分点；祖国革新党为11%，与此前调查相同；改革新党为4%，下跌1个百分点；自由统一党和进步党分别为1%。此次调查是调查员采取随机抽取的方式进行电话访问， 应答率为11.9%。