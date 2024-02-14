韩国总统尹锡悦和中国国务院总理李强会晤

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韩国国际广播电台报道： 韩国总统尹锡悦26日下午在首尔龙山总统办公室与为参加第九次韩日中领导人会议而访韩的中国国务院总理李强举行会谈。尹锡悦总统表示，韩中两国不仅要加强双边关系，还要为国际社会的和平与繁荣保持密切合作。他说，最近，两国在多个领域重启部长级对话，地方政府间的交流也非常活跃。希望两国进一步加强交流与合作、相互尊重、追求共同利益。尹锡悦总统还表示，韩中两国在国际社会面临着非常严峻的共同挑战课题，俄乌战争、以哈战争等正在持续，世界经济的不确定性也在加重。就像韩中两国在过去30多年来共同克服各种难关，为彼此间的发展和成长做出贡献一样，希望在当今全球综合危机中继续加强双边合作。对此，李强总理表示，中韩两国始终坚持相互尊重，通过平等对话与真切沟通，不断深化友好与互信，中方愿与韩方共同努力，成为彼此信任、相互支持与成功的伙伴。李强总理评价说，回顾中韩建交30多年的历史，两国关系取得了迅猛发展，特别是在经济、贸易领域取得了丰硕的成果，为两国人民带来了巨大实惠。我们坚持开放和包容、求同存异、保持良好的合作氛围，促进共同发展与繁荣。这些宝贵经验值得双方倍加珍惜并长久保持。李强总理说，今年是中韩日合作机制成立25周年，中方支持韩国作为主席国举办第九届中韩日领导人会议，希望此次会议取得积极成果，为三国合作和地区发展做出应有贡献。尹锡悦总统去年9月在印度尼西亚雅加达举行的第26次东盟与韩中日(10+3)领导人会议上也曾与李强总理举行了会谈。这是中国总理自2015年李克强总理访韩后时隔9年再次访韩。据悉，企划财政部长官兼经济副总理崔相穆、外交部长官赵兑烈、产业通商资源部长官安德根、韩国驻华大使郑在浩、总统办公室国家安保室室长张虎镇、国家安保室第一次长金泰孝、经济首席秘书朴春燮等韩方代表出席了当天的韩中双边会谈。