北韩通告日本下月4日以前发射“卫星”

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韩国国际广播电台报道：在韩中日领导人会议27日召开之际，北韩已向日本通报了卫星发射计划。据日本共同通信社和日本公营媒体NHK报道，日本内阁官方长官27日凌晨接到北韩通报，北韩将从当日起至下月4日之间发射搭载人造卫星的火箭，并设定三个海上危险区域。北韩通报的三个危险区域包括北韩西南方的西海两处和菲律宾东部的太平洋一处等，全都在日本专属经济区(EEZ)以外。日本海上保安厅从27日凌晨0时至下月4日0时向三个海域发出航行警报，并要求船舶注意坠落物体。在北韩通报卫星发射计划后，日本首相岸田文雄已指示相关部门收集和分析有关情报并与韩美等国家合作，强烈敦促北韩停止发射。同时，为应对无法预测的事态发生，要求有关部门确立完备的应对态势。为应对北韩发射的弹道导弹和人造卫星坠落日本领域，日本防卫省正在运营自卫队拦截导弹部队等。韩美日三国对北韩向日本的通报事宜进行了电话协商。一致认为，北韩利用弹道导弹技术的发射行为无论出于何种目的都违反了联合国安理会决议，敦促北韩停止发射。据悉，北韩去年11月也发表了人造卫星发射计划，并在相关海域设定了危险区域。北韩去年11月发射军事侦察卫星1号，将卫星送入轨道后，宣称今年将进一步发射三颗卫星。