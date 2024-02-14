尹锡悦总统：韩日中重申韩半岛和平与稳定是三国的共同利益

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韩国国际广播电台报道：尹锡悦总统在第九次韩日中领导人会议结束后表示，三国重申，韩半岛的和平稳定是三国的共同利益，也是共同责任。第九次韩日中领导人会议联合媒体见面会于27日上午在青瓦台迎宾馆举行。尹锡悦总统在会上表示，三方同意，韩日中三国的活跃合作有利于双边关系，更能为增进地区的和平繁荣作贡献。尹锡悦总统强调，地区的和平与稳定是三国共同的核心利益。在最终实现自由、和平、统一的韩半岛这一目标下，忠实履行联合国安理会决议、努力推进北韩无核化至关重要。尹锡悦总统还提出，北韩27日称将发射卫星，明确违反了安理会决议，国际社会应予以果断应对。尹锡悦总统表示，三方一致认为，三国合作的动力源头是国民的支持，决定扩大三国国民可以切身感受到的实质性合作。尹锡悦总统说，三国应经常来往沟通，将共同努力争取到2030年实现年人员交流4000万人次的目标，尤其将积极推动未来一代的交流，并宣布2025年和2026年为“韩日中文化交流年”，进一步推动三国间的人员和文化交流。尹锡悦总统表示，三方同意打造透明、可预测的贸易投资环境，并构建安全的供应链。三方还将在大气污染等环境问题、公共卫生危机和跨境犯罪领域展开合作、携手应对。尹锡悦总统说，三国还决定扩大与地区其他国家的合作，通过与蒙古展开黄沙治理合作，与东盟国家展开亚洲校园计划合作（CAMPUS Asia）、初创企业培育和知识产权合作，谋求实现地区共同繁荣。日本首相岸田文雄和中国国务院总理李强均表示，韩半岛的和平与稳定符合三国的共同利益。岸田文雄强调，若北韩执意发射卫星，将是对联合国安理会决议的违反，再次强烈敦促北韩停止发射，并重申，北韩无核化和韩半岛稳定是三国的共同利益。李强表示，中国始终坚持推进韩半岛的和平与稳定，推进韩半岛问题的政治解决。其认为，有关各方应保持克制，防止事态进一步恶化和复杂化。李强还表示，三国应妥善处理敏感问题、矛盾和分歧，照顾彼此的核心利益和重大关切，实践真正的多边主义，共同维护东北亚地区的稳定与安全，推进地区和世界的和平与安宁。