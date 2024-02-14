韩日中就实现“韩半岛完全无核化”未能达成协议

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韩国国际广播电台报道：对于第九次韩日中领导人会议共同宣言中没有包括"韩半岛完全无核化"的表述，韩国外交部一位官员表示，虽然本次宣言的内容比过去有所减弱，但中国对无核化的立场没有改变。外交部官员27日在韩日中领导人会议结束后对记者说，事实上难以与中国达成像过去一样的协议，即使在这种情况下，共同宣言加入了“韩半岛无核化”的表述仍具有意义。这位官员表示，关于北韩问题与中国确实存在相当大的分歧，但是中方对作为举办本次会议的东道主韩国给予了一定程度的答复。此前，三国在27日下午发表的共同宣言中各自再度强调了地区和平与稳定、韩半岛无核化、绑架者问题的立场，这意味着三国在韩半岛无核化问题上只是修改了各自立场，并没有达成一定程度的协议，这比过去三国领导人会议后在“坚决反对在韩半岛开发核武器”(2015年)、“承诺韩半岛完全无核化”(2018年}、“为实现韩半岛完全无核化而努力”(2019年)等表述上达成协议的内容相比有所减弱。据悉，中国在持续两个多月的共同宣言草案起草的协商过程中，对“无核化”的表述表现出了相当大的反感，对于过去声明中出现的“韩半岛完全无核化”一词在此次改为"韩半岛无核化"。韩国外交部另一位官员表示，不能用与过去相同的标准进行比较。这位官员说，此次共同宣言明确表明了中国承认韩半岛无核化并对外公布，并明确表明了韩中两国在无核化目标上拥有相同的看法。