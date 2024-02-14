韩国外交部进行扩大改组

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韩国国际广播电台报道：韩国外交部28日进行了扩大改组，在负责北韩核问题谈判工作的“韩半岛和平交涉本部”中增设情报分析组织——“外交战略情报本部”。根据修改后的外交部组织制度规定，从现有的“韩半岛和平交涉本部”扩大改编的“外交战略情报本部”下增设外交战略企划局、外交情报企划局、韩半岛政策局、国际安全局共计四个局。外交部计划通过这一改组，以更加灵活且精密的角度推行韩国的外交政策，以应对全球综合危机状况和地缘政治环境的变化。据悉，此次新设的外交情报企划局是一个负责收集和分析世界各国情报的组织。另外，外交战略企划局内部还新设了作为负责和检验韩国第一个全方位地区战略的印度太平洋战略履行任务的专门组织——“印太战略科”。韩半岛政策局继承了过去韩半岛和平交涉本部的业务。曾是“2局4科”体制的次官级组织的韩半岛和平交涉本部缩小为“1局3科”的局长级组织。韩国外交部就韩半岛业务组织表示，在坚持北韩无核化政策的情况下，朝着加强北韩人权和支援脱北者等以普遍价值为基础的业务执行力量的方向进行了重组。据悉，为了大力促进经济安全外交政策，外交部还新设了经济安保外交科。同时，将东北亚局重组为“东北、中亚局”，并果断进行了下设中亚科的地区局级体制改编。外交部就组织改编一事表示，在政府高效率化的基调下，重新整顿现有组织，以在必要的领域重新投入的方式进行了改组。