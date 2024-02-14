韩政府援助叙利亚及其周边国家2600万美金

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韩国国际广播电台报道：韩国政府表示，将向叙利亚等国家提供2600万美金（约合353亿韩元）的援助，叙利亚从2011年起因内战而引发人道主义危机。韩国外交部全球多边外交协调官权起丸当地时间27日出席欧盟在比利时布鲁塞尔举行的第八届“支持叙利亚和地区未来会议”时作出上述表示。外交部表示，权起丸对叙利亚持续13年的内战引发的严重人道主义危机深表担忧。他还表示，为了缓解人道主义危机，根据呼吁停止对叙利亚民用设施进行一切袭击的联合国安理会第2254号决议，寻求政治解决方案极为重要。联合国人道主义事务协调办公室(OCHA)表示，在叙利亚人口2346万名中，约71%（1600万名）需要人道主义援助。韩国政府去年也曾出席该项会议，并承诺提供1200万美元(约合162.8亿韩元)的援助。外交部表示，作为国际社会负责任的一员、2024年至2025年的安理会非常任理事国，将继续参与国际社会对遭受人道主义危机地区提供援助的努力。2011年3月阿拉伯国家接连发生要求民主化的反政府示威，巴沙尔·阿萨德政权开始强硬镇压要求政权下台的示威队伍，叙利亚内战由此爆发。叙利亚人权观察组织(SOHR)估计，迄今为止，已有 50 万人在长达 13 年的内战中丧生。