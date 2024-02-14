北韩对韩日中共同宣言表示不满

韩国国际广播电台报道：韩国统一部28日透露，北韩在强烈谴责韩日中领导人会议共同宣言中涉及的“无核化”，间接地表达了对中国的不满。统一部一位有关人士当天在首尔政府办公大楼对记者表示，北韩外务省发言人27日通过谈话重点抨击了韩国，试图离间韩日和韩中关系，并企图淡化韩日中共同宣言。北韩外务省发言人当天下午6点左右通过北韩官方媒体朝鲜中央通信社发表公开谈话，将韩日中领导人会议共同宣言中的“无核化”内容定性为“粗暴的干涉内政”，并表示强烈反对与谴责。韩国统一部一位有关人士表示，北韩外务省谈话虽然是针对韩国进行了重点批判，但是公开诽谤中国参加的会议实属罕见。这位人士认为，北韩似乎是在婉转地表达对中国的不满，除了2015年 朴槿惠政府时期举行的韩中领导人会议以外，北韩公开指责中国出席的领导人会议史无前例。此前，北韩将韩中日领导人会议标记为"中、日、南朝鲜三方首脑会谈"，但此次谈话却按照韩日中的顺序排列。统一部当局者推测说，北韩的上述谴责性谈话是在韩日中领导人会议共同宣言发表两个多小时后发表的，可能是事先做好了准备。 去年韩美首脑会议和戴维营韩美日首脑会谈时，北韩分别在两天和四天后通过官方媒体做出了回应。另外，统一部官员就北韩进一步发射"侦察卫星"的时间预测认为，与去年第一次和第二次发射失败不同，北韩发表的谈话内容中没有后续发射日程。因此，查明究竟仍有待一段时间。