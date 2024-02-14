韩国与阿联酋签署《全面经济伙伴关系协定》

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦29日与国事访韩的阿联酋(UAE)总统穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬举行首脑会谈，阿方重申300亿美元的投资承诺。韩国总统办公室表示，在当天的首脑会谈中，两位首脑确认了阿联酋主权财富基金的“300亿美元投资承诺”，增强了两国国民对投资合作的信任。目前阿联酋主权财富基金投资主体——穆巴达拉投资公司等阿联酋机构正在探讨通过投资合作平台在韩国市场投资60多亿美元的机会。去年1月国事访问阿联酋的尹锡悦与穆罕默德举行了首脑会谈，尹锡悦是首次访问阿联酋的韩国首脑。当时，阿联酋承诺将对韩国投资300亿美元。以此次首脑会谈为契机，两国政府签署了《全面经济伙伴关系协定》（CEPA）。这是韩国首次与阿拉伯国家签署《全面经济伙伴关系协定》。总统办公室表示，在包括贸易自由化及投资扩大的全面经济合作领域，两国为加强经济伙伴关系而夯实了制度基础。尹锡悦与金建希女士出席当天上午在总统办公室庭院举行的正式欢迎仪式，以最高规格礼遇接待了穆罕默德总统。韩国空军“黑鹰”特技飞行表演队进行了庆祝飞行，参加当天欢迎仪式的包括100名传统仪仗队和吹打乐队队员、500多名驻派阿联酋的阿克部队队员以及由130余名儿童组成的欢迎团体等。两位首脑在会谈中就传统能源及清洁能源、和平利用核能、经贸投资、国防与国防技术等为主题的两国合作方案进行了讨论。在传统能源及清洁能源领域，阿布扎比国家石油公司（ADNOC）和韩国企业签署了液化天然气(LNG)运输船的建造意向书，韩国企业为承揽最少6艘、15亿美元规模的液化天然气船舶奠定了基础。双方还签署了为讨论扩大共同原油储备项目的谅解备忘录和为氢气合作项目支援体系的政府间谅解备忘录。在和平利用核能领域方面，双方就通过巴拉卡核电站的合作为基础建设后续核电站，并持续寻求在核能燃料供应链、小型模块核电站(SMR)等领域进行合作的可能性达成了协议。两国首脑在会谈结束后出席了包括《全面经济伙伴关系协定》在内的19项协定、谅解备忘录、意向书的签署仪式。