韩国第22届国会拉开序幕

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韩国国际广播电台报道：为期四年的韩国第22届国会于5月30日拉开序幕。韩国国会事务处表示，计划于5月31日至6月2日受理第一次临时会议召集邀请书，并于6月5日举行首次全体国会会议。第一次全体会议将选出议长和副议长，组建第22届国会前半期议长团。国会议长候选人为第22届国会第一大党共同民主党选出的禹元植议员。本届国会开启仪式将在第一次全体会议后举行。据悉，第21届国会任期于5月29日结束。任期开始47天后举行开启仪式的第21届国会创下了1987年改宪以来最迟的开院记录。成为176席的巨大执政党的共同民主党和国民力量的前身未来统合党就争取常任委员长问题展开争论，最终推迟了国会开启日程。此后，朝野就“缩小检察机关调查权法案”而使矛盾达到顶峰，从而演变成宪法裁判所权限的争议审判。在第21届国会后半期则进入了总统反复行使“否决权”政局。在野党在朝野因无法达成协议而强行处理的法案连连遭到总统否决，之后因未能越过重新表决的门槛，法案被废除的情况接连发生。朝野之间的“强强对立”导致法案获得审议通过的比例为历来最低。在过去四年期间提交的法案共计25800余件，其中作为法律而审议的法案达到9000余件，体现法律的法案处理比例仅为35%左右。这一结果较被评为“植物国会”的第20届国会的36.4%还要低，刷新了历史最低纪录。第21届国会在朝野持续对峙的情况下结束了四年任期，从而迎来了为期四年的第22届国会。