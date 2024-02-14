美国参议院共和党干事提出和韩国共享核武器以及部署战术核武器的提案

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韩国国际广播电台报道：为加强对北韩的遏制力，审议美国国防预算的美国参议院军事委员会共和党干事提议在韩半岛重新部署美国战术核武器，并像和北约一样与韩国共享核武器。共和党代表性鹰派的参议员罗杰·威克（Roger Wicker）在当地时间29日公开的国防投资计划主要内容称，为应对俄罗斯和中国等国家的威胁，将2025会计年度国防预算增加550亿美元。罗杰·威克议员在报告书中表示，金正恩政权每年都在制造可以攻击美国本土和印太同盟的弹道导弹及核武器。由于当前看不到外交解决方法，因此，美国应该防止在韩半岛的抑制力出现削弱。这名议员表示，这意味着必须通过定期的韩美军事演习、维持应对态势、美军持续驻扎在韩半岛，谋求加强遏制力的新选项，即，在印度太平洋签订核共享协约以及美国战术核武器重新部署在韩半岛等。罗杰·威克议员认为，为了评价韩国、日本、澳大利亚是否愿意参与北大西洋公约组织(NATO)同盟签订的“北约核共享协议”，我们应该开始与这些国家进行对话。罗杰·威克议员还要求美国印度太平洋司令部与同盟更加顺利地进行合作，促使美国印太司令部的指挥控制体系现代化，在西太平洋地区扩充军事设施。另外，罗杰·威克议员还表示，台湾、菲律宾、日本处于第一岛链（连接冲绳、台湾、菲律宾、马六甲海峡的中国海军作战半径），对防止与中国冲突起到了非常重要的作用，应该支援这些国家和地区加强军事力量。美国政治媒体《政客》报道称，罗杰·威克议员将在参议院军事委员会下月审查《国防授权法案》(NDAA)时将以修正案的形式提交自己的议案。《国防授权法案》是具有提出美国国防预算规模和事业性质的法律，通过参众两院各自表决、参众两院联合委员会的单一方案的拟定工作、参众两院再通过表决、获得总统签名等程序最终敲定。