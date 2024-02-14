韩联参：全程监视北韩垃圾气球 未发现生化和辐射物质

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韩国国际广播电台报道：北韩本月28日起向韩国放飞盛有垃圾的气球。对此，韩军表示对气球放飞的全过程进行了监视，经模拟分析未发现存在生化、辐射攻击的危险。联合参谋本部公报室长李成俊30日在国防部例行记者会上表示，韩军密切关注北韩军的动向，从气球放飞前便开始监视侦查。李成俊表示，北韩军于本月28日至29日在北方界线以北的多个地区向韩国放飞垃圾气球。气球坠落地点分布较广，包括京畿道、江原道、首都圈、忠南鸡龙、庆南居昌等多地。李成俊还表示，气球盛有烟头、堆肥、废电池、碎布等各种垃圾，目前有关机构正在进行精密分析，截至目前尚未发现生化和辐射污染物。李成俊指出，韩国民间团体出于人道主义放飞盛有生活必需品的气球，而北韩军为加以制止却放飞垃圾气球，公然违反《停战协定》，是反人伦的低俗行为。北韩向韩国放飞垃圾气球所产生的责任全部由北韩承担。李成俊就军方未击落气球的原因表示，若加以击落，气球坠毁或对地面造成损失；且气球有可能盛有危险物品，击落后如若扩散，将更难以回收。另外，一旦韩军炮弹越过军事分界线，将会引起争端。联参进行状况评估后认为，让气球自行坠落最为安全，并下达了这一指示。李成俊说，军方进行了模拟分析。气球内总计盛有约10公斤物品，假设其中含有化学、生物和辐射物质，那么气球在空中爆炸后，这些物质会消散，不会对地面造成危害。李成俊指出，若北韩真的做出这类行为，将是严重的挑衅，韩方定会采取相应措施。不过截至目前尚未发现危险物质，且生化物质在空中爆炸时不存在危害。