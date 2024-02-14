韩美日中在华盛顿密集举行双边、三边磋商

韩国国际广播电台报道：在北韩发射侦察卫星、北俄深化军事合作加剧韩半岛紧张局势之际，韩国、美国、日本和中国在美国华盛顿展开双边、三边磋商。韩国外交部第一次官金烘均当地时间31日与美国副国务卿库尔特·坎贝尔（Kurt Campbell）、日本外务省事务次官冈野正敬(Masataka Okano)举行三国副外长磋商。金烘均还将分别和坎贝尔、冈野正敬举行双边磋商。预计三方将针对北韩27日发射侦察卫星、29日向韩国放飞垃圾气球、北俄深化军事合作等问题商讨应对方案。另外，三方还将在会议上共享本月27日在首尔举行的韩中日领导人会议的成果。与此同时，中国外交部副部长马朝旭将于本月30日至下月2日访问美国，与坎贝尔举行磋商。韩美日与北中俄在北韩无核化方案上存在巨大分歧，预计美中两国将在磋商中重申无核化的必要性、寻求创造外交空间。韩中日领导人会议联合宣言未声明北韩无核化是三国共同目标，显示出三国在该问题上存在的分歧。韩美日重视提升对北遏制力，中国则强调解决北韩的安全关切。金烘均29日在华盛顿杜勒斯机场与记者见面时表示，此次磋商是去年戴维营首脑会谈后的首次，三国将就进一步深化、扩大三国合作的方案做集中深入的探讨。金烘均说，北韩发射侦察卫星后，三国立即举行磋商并分别发表了谴责声明，此次磋商将探讨如何应对北韩进一步发射卫星或导弹的情况。金烘均表示，三国一致认为，中国在韩半岛、北韩核问题上的作用十分重要，此次磋商还将探讨如何促使中国发挥作用。另外，金烘均就韩美双边磋商的议题表示，双方将讨论如何在北韩核导威胁升级、俄北军事合作深化等形势下巩固安全态势，并共享韩日中领导人会议的成果。