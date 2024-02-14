韩防长申源湜5月31日至6月2日出席第21届香格里拉对话

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韩国国际广播电台报道：韩国国防部长官申源湜将于5月31日至6月2日出席在新加坡举行的第21届亚洲安全大会（又名“香格里拉对话”）。香格里拉对话是由英国伦敦国际战略研究所(IISS ，International Institute for Strategic Studies) 主办、自2002年起每年在新加坡举行的多边安全会议，亚洲和欧洲主要国家防长、军方高层、安全专家等出席。申源湜将于下月1日的大会上以“韩国在韩半岛及地区和平稳定中的作用”为主题发表演讲。申源湜将在演讲中向国际社会强调在俄乌战争、以哈冲突等国际局势动荡的背景下，北韩核威胁和俄北军事合作的严重性以及韩半岛安全的重要性，并敦促国际社会团结一致予以应对。申源湜还将在会议期间出席韩美双边会谈、韩美日三边会谈，并与加拿大、法国、菲律宾等立场相似国家举行会谈，评估韩半岛和地区安全形势，探讨扩大双边国防合作的方案。申源湜将向多个合作国家介绍韩国的军工实力，努力推动与美国等立场相似国家建立互惠的军工合作体系。为此，申源湜将在与美国、加拿大、菲律宾的会谈上商讨军工有关议题。另外，韩日防长在去年的香格里拉对话上就两国间预警机、雷达矛盾商定，防止此类事件再发并逐步加以解决。预计申源湜和日本防卫相木原稔将在今年的会谈上进行文件交换等后续工作。