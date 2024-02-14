尹锡悦和阿联酋总统签署联合宣言

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韩国国际广播电台报道：尹锡悦总统与正对韩国进行国事访问的阿联酋总统穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬签署联合宣言。两国元首在联合宣言中高度评价此次国事访问期间正式签署的“全面经济伙伴关系协定”(CEPA)。两国元首指出，双方认识到全面经济伙伴关系协定为阿联酋和韩国带来的利益和重要发展机会，决定重点扩大主要领域的双向投资。宣言还重申了阿联酋对韩国的300亿美元投资的承诺。宣言指出，两国元首评估了2023年1月阿联酋对韩国的300亿美元投资承诺等一系列共同投资倡议，阿联酋机构正通过战略伙伴关系寻求至少60亿美元的投资机会。另外，阿联酋在联合宣言中声明全面支持韩国政府的对北政策。两国元首在宣言的“韩半岛”条款中指出，敦促北韩为实现韩半岛的和平安全重启与有关当事方的对话，优先外交解决方案，并以全面、可验证、不可逆的方式弃核。在“和平核能”条款中，两国元首商定，基于通过巴拉卡核电项目建立起的信任，摸索开展后续核电项目、共同进入第三方市场、增进在核电燃料供应链和小型模块化反应堆(SMR)领域的合作。两国元首探讨了教育文化、卫生、农业、航空航天、知识产权等总计19个共同关心的项目，并商定加强两国间合作。