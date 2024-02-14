韩·非峰会举行在即 48国参与

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韩国国际广播电台报道：韩国-非洲峰会举行在即。这是尹锡悦政府成立以来最大规模的多边峰会，共有48个国家出席，尹锡悦总统将与25个国家的首脑举行双边会谈。韩国国家安保室第一次长金泰孝30日在龙山总统办公室举行例行记者会时表示，对于致力于成为全球中枢国家的韩国来说，与非洲的合作是必需而非选项。金泰孝表示，此次会议是韩国首次面向非洲国家举行的多边峰会。会议主题是“共同创造未来”，韩国将以该主题作为韩非合作的总原则，和与会各国就共同发展、可持续性、联合三大目标展开有深度的探讨。金泰孝指出，加强经济合作、实现共同发展有望成为此次会议的成果。韩国将与多个非洲国家签署合作文件，奠定激活贸易和投资的法律制度基础。由于非洲各国的工业和经济水平存在差距，将推进在农业、水产业基建等领域展开定制型合作，并具体制定旨在实现关键矿产稳定供需的供应链对话机制建立方案。在会议日程方面，尹锡悦总统将于31日与塞拉利昂首脑举行午宴会谈，6月2日与坦桑尼亚、埃塞俄比亚首脑分别举行午宴、晚宴会谈。尹锡悦总统将于6月5日与本次会议的联合主办国毛里塔尼亚首脑举行午宴会谈。迎接各国首脑和代表团的欢迎晚宴将于6月3日举行，韩非峰会将于6月4日举行，大会分为开幕式、上午会议、合影留念、亲善午宴、下午会议、闭幕式等环节。韩国非洲商务论坛将于5日举行。论坛由产业通商资源部主办、贸易协会承办。