尹锡悦总统：计划在2032年将探测器登陆月球

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦30日在庆尚南道泗川宇宙航空厅临时大楼举行的创立纪念仪式上表示，为了在2032年将韩国的探测器送入月球，2045年在火星上插上太极旗，将推行“太空广开土项目”。尹锡悦表示，将重点支援航天产业生态链，培养具备专业性的人才，开启“新空间时代”。为此，截至2027年，政府将投入1.5万亿韩元以上的相关预算，到2045年为止，将推动约100万亿韩元的投资，以此扶植1000家航天企业，并发展10家以上的世界级航天企业。尹锡悦说，将把宇宙航空厅成立的5月27日指定为国家纪念日“宇宙航空日”，并与国民一起勾勒宇宙时代的梦想。就像500年前大航海时代人类开拓海洋、创造新历史一样，如今我们应该开拓宇宙空间，开启新时代，引领“太空标准”。尹锡悦还表示，航天技术是尖端科学技术的集合体，也是最强大的未来增长动力。预计到2040年左右，航天产业的市场规模将达到3400万亿韩元，航天产业市场将会迅猛增长。尹锡悦总统在出席宇宙航空厅成立仪式后，还主持召开了以"与国民一起的国家宇宙委员会"为主题的第一次国家宇宙委员会会议。科学技术情报通信部长官李宗昊、海洋水产部长官康徒衡、宇宙航空厅厅长尹宁彬、庆尚南道道知事朴完洙等政府方面人士、政策委员会议长郑点植、朴大出和崔炯斗议员等国民力量党方面的人士、科学技术首席秘书朴相旭(音译)等总统秘书室官员出席了当天的纪念活动。