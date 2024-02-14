金正恩指挥针对韩国的超大型火箭炮射击

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韩国国际广播电台报道：北韩表示，发射短程弹道导弹是使用超大型火箭炮的火力示威射击，北韩国务委员长金正恩亲临现场指挥。据北韩《劳动新闻》31日报道，超大型火箭炮兵分队进行火力示威射击，旨在明确表明如果敌人企图使用反对共和国的军事力，我们随时可以行使自卫权进行先发制人打击的应对意志。报道说，北韩堂堂正正地行使主权权利，应对极其危险的武力示威。韩国联合参谋本部表示，北韩30日上午6时14分许在平壤顺安一带向东海海域发射了十余枚疑似短程弹道导弹的飞行体，此次发射是针对韩国的武力示威。北韩发射军事侦察卫星后，韩军出动20余架战斗机进行了飞行和打击演习。北韩媒体上述表态被解读为发射火箭炮是对此的应对。北韩媒体报道说，金正恩表示，此次火力示威射击是在敌人肆意侵犯我国（北韩）主权、进行政治和军事活动的情况下进行的。以此为契机，将会让敌人清楚地看到，如果惹怒我们（北韩）将会面临怎样的后果。报道说，金正恩表示，北韩核武时刻肩负着遏制战争和掌握战争主导权的重大使命，应进行更彻底的准备，以在意外情况下也能迅速和正确地执行，北韩启动“综合火力指挥体系”进行了火力示威射击，该体系是国家核武器综合管理体系的一部分。