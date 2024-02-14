尹锡悦与塞拉利昂总统比奥举行首脑会谈

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦与塞拉利昂总统朱利叶斯·马达·比奥（Julius Maada Bio）举行首脑会谈，开始了与非洲国家的双边外交。尹锡悦31日在龙山总统办公室与出席韩·非首脑会谈而访韩的塞拉利昂总统比奥举行了首脑会谈。这是去年9月在联合国大会举行首脑会谈后，两国元首第二次会晤。以两国元首举行首脑会谈为契机，双方签署了《贸易投资促进框架协议》(TIPF)的谅解备忘录。韩国总统办公室介绍说，今后两国将增进贸易、投资、农业、教育等各领域的合作，并将为塞拉利昂落实中期国家发展计划做出贡献。双方还就通过韩国“大米带”项目改良高产大米品种及普及种子、支援技术教育等提高塞拉利昂农业产量及加强粮食安全达成协议。双方商定落实对北韩制裁和改善北韩人权问题等加强在联合国安理会的合作。塞拉利昂是联合国安理会的非常任理事国，2020年举报北韩船只在塞拉利昂非法注册登录，对落实安理会对北韩制裁予以合作。总统办公室对两国举行首脑会谈的意义表示，加强了与共享自由、法治、民主主义等核心价值的非洲友邦国家的多层次合作。尹锡悦当天至下月5日将与25个非洲国家连续举行首脑会谈，加强与全球南方国家的战略合作。