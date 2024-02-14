韩日就防止舰机矛盾再发措施和推动国防交流达成协议

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韩国国际广播电台报道：韩国和日本就防止舰机矛盾再发措施达成协议。舰机矛盾一直以来是两国军事合作的阻碍。另外，两国还商定举办韩日国防政策工作会议、启动军方高级别交流，以加强国防部门间对话。借出席第21届香格里拉对话之机，韩国国防部长官申源湜和日本防卫大臣木原稔1日在新加坡举行双边会谈，并在会后公布了上述结果。韩日两国防长在联合媒体声明中表示，过去一年，两国进行了旨在防止舰机矛盾事件再发的工作磋商；韩国海军和日本海上自卫队签署了包括两国舰机间通信流程、总部层面沟通方案等内容的协议文件。两国防长表示，今后大韩民国海军和日本自卫队平时在海上相遇，将遵守协议，执行作战活动。日本方面声称，2018年12月韩国海军“广开土大王”号驱逐舰在东海搜索遇难北韩渔船的过程中用火控雷达照射正在附近的日本海上自卫队P-1预警机。随后引发了舰机矛盾。韩国方面反驳称，舰艇并未用雷达照射日本预警机，是日本预警机在“广开土大王”号附近进行威胁飞行。两国各持己见、僵持不下，最终两国国防部门交流全面停止。去年6月，两国防长在香格里拉对话期间举行会谈，商定制定防止舰机矛盾再发的对策。此后两国展开工作磋商，并达成协议。防止再发措施以《海上意外相遇规则》（CUES）为依据。《海上意外相遇》规则在韩国、美国、日本、中国等25个国家参与的西太平洋海军论坛（WPNS）上签订，旨在防止各国海军舰艇在海上相遇时发生意外冲突。两国商定遵守《海上意外相遇规则》的规定，舰艇与飞机之间保持安全距离，不朝相遇的舰艇或飞机所在方向瞄准舰炮、导弹、火控雷达、鱼雷发射管等。2014年签署的《海上意外相遇规则》仅适用于海军舰艇和舰艇搭载的直升机，今年4月添加了“舰艇、飞机间应保持安全距离”的条款，可适用于类似韩日舰机矛盾的事件。随着两国制定防止再发措施、弥合矛盾，预计军事交流合作也有望活跃起来。两国防长当天商定每年定期举办韩日副防长会议，并重启国防政策工作会议、军方高级别交流。两国防长在联合媒体声明中指出，双方一致认为，韩日安全合作有利于共享核心价值观和战略利益的两国，是韩美日安全合作的基础，对遏制北韩威胁、合作打造自由开放的印太地区必不可少。