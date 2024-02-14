韩总统室：全面终止《9·19军事协议》 可在军事分界线进行训练

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韩国国际广播电台报道：北韩近日向韩国放飞垃圾气球、扰乱导航系统信号。作为回应措施，韩国国家安保室决定在4日的国务会议上提交全面终止《9·19军事协议》效力的方案。国家安保室3日表示，国家安全委员会事务处长金泰孝当天主持召开国家安全委员会工作协调会议，会议作出了上述决定，并立刻向总统和国家安全委员会常任委员报告。据悉，政府已决定在国务会议上通过上述提案。国家安保室表示，大部分与会者均认为，北韩近日的一系列挑衅行为对我国国民造成了实质性损失和威胁，且已宣布废除《9·19军事协议》。在这种情况下，协议给我军的应对态势造成了不少问题。国家安保室还表示，终止《9·19军事协议》效力的提案获得国务会议批准后，我军将可在军事分界线附近进行军事训练，即时、充分地应对北韩挑衅。国家安保室表示，若北韩继续进行挑衅，将采取进一步的相应措施；此次措施符合我国法律规定，正当合法。此前，政府决定研究重启对北扩音器喊话的方案，作为北韩放飞垃圾气球的回应措施。若要重启扩音器喊话，必须先终止《9·19军事协议》。这份协议是2018年9月19日前总统文在寅和北韩国务委员长金正恩在会谈上签署的《9月平壤联合宣言》的附属协议，规定了旨在实现非军事区非武装化的具体措施。不过此后北韩多次违反协议，并于去年11月宣布全面废除协议。