韩国时隔十年担任联合国安理会轮值主席国

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韩国国际广播电台报道：当选联合国安全理事会非常任理事国的韩国于当地时间3日确定安理会议事日程，开始执行6月轮值主席国的工作。韩国驻联合国大使黄浚局表示，作为轮值主席国，韩国计划在本月中旬召集讨论北韩人权问题的安理会正式会议。据联合国总部方面透露，黄浚局当天上午主持召开联合国安理会非正式磋商会议，采纳了包含6月安理会议事日程的工作方案(Programme of work)。当天下午，黄浚局向非安理会理事国的联合国成员说明了6月工作方案，结束了安理会轮值主席国的首日日程。黄浚局在联合国安理会非正式磋商会议结束后召开的驻派联合国记者见面会上表示，韩半岛的稳定是事关我国核心利益的事项之一。从这个角度来看，我们已准备好召集会议，应对北韩的任何挑衅。对于最近与北韩关系出现紧张的提问，黄浚局表示，北韩近几天进行了短程弹道导弹发射、军事侦察卫星试射、投放装满垃圾的气球等挑衅行为；包括上周召开的安理会会议在内，我们正果断应对北韩的挑衅。安理会由十五个理事国组成，各理事国按其国名英文字母顺序轮流担任主席国，每个主席国任期一个月。轮值主席国主持安理会各种正式和非正式会议，并对其他联合国成员和联合国机构拥有代表安理会的权力。韩国担任安理会轮值主席国是自2014年5月安理会非常任理事国任期后十年来的首次。