韩国政府考虑向国际组织提出北韩干扰GPS信号的问题

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韩国国际广播电台报道：针对北韩干扰攻击全球定位系统(GPS)信号的行为，韩国政府正考虑向国际机构提出有关问题。韩国联合参谋本部公报室室长李成俊(音译)3日在例行记者会上就北韩干扰全球定位系统的攻击行为表示，这是违反国际法的行径，预计国际上也会采取应对措施。据悉，北韩从上月29日起连续五天在韩国西海北方界线(NLL)一带向南实施GPS电波干扰攻击。不过3日没有发现此类动向。韩国政府认为，北韩进行GPS干扰攻击不仅是威胁韩国国民安全的挑衅行为，还违反了国际公约。GPS信号干扰违反了国际电信联盟(ITU)宪章，该宪章禁止有害的通信干扰行为，例如干扰其他成员国的通信等。 另外，该行为属于威胁国际民用航空组织(ICAO)、国际海事组织(IMO)等保障的民间飞机、船舶安全航行的违法行为。韩国政府认为，GPS干扰攻击行为不仅会影响到韩国军队和民众，使用仁川国际机场的外国飞机也会遭受影响，因此可视作国际问题。鉴于此，预计政府将向北韩加入的这些国际机构提出相关问题。韩国政府过去也曾向联合国、国际电信联盟(ITU)、国际民用航空组织(ICAO)、国际海事组织(IMO)等机构提出北韩干扰攻击GPS信号的问题，并取得了国际社会的谴责声明、对北韩提出警告等成果。