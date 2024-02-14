尹锡悦总统：韩国和非洲应结合优势、共同发展

Photo : KBS News

韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦在4日举行的韩非峰会开幕式上致辞说，大韩民国将通过与非洲的共生伙伴关系，克服当前危机，共同创造繁荣的明天。尹锡悦说，只有通过国际合作，才能克服气候变化、疫情大流行、自然灾害、粮食危机、供应链动荡等挑战。他说，“共同开创的未来”将成为韩非合作大原则，这一原则有三大方向，首先是“共同发展”。为了实现共同发展，就必须巩固顺利开展交流合作的制度基础。为此，在贸易方面，必须加快经济伙伴关系协定(EPA)和贸易投资促进框架(TIPF)的签署进程。在投资方面，必须扩大投资保障协定，促进双方企业间交流。尹锡悦总统说，韩国为进一步促进与非洲的合作，计划到2030年将政府开发援助(ODA: Official Development Assistance)规模扩大到100亿美元。为了推动韩国企业对非洲的贸易投资，政府还计划提供约140亿美元规模的出口金融援助。尹锡悦表示，可持续性至关重要，气候变化引起的粮食危机、疫情全球大流行和供应链扰乱等已成为典型的危机。他强调说，非洲年轻、充满活力，且资源丰富，韩国拥有尖端技术和丰富经验。若能结合彼此的优势，谋求可持续的解决方案，就能够携手克服全球性挑战和危机。尹锡悦最后表示，双方应建立起强烈的纽带关系。大韩民国至今仍记得过去联合国和国际社会为守护我国的自由远道而来。如今韩国清海部队在索马里海域、韩光部队在南苏丹为维护非洲的和平安全做贡献。尹锡悦特别提到了最近北韩发射军事侦察卫星和弹道导弹、投放垃圾气球等问题，称这些行为是"极端不理性的挑衅”。大韩民国将和非洲朋友们齐心协力，全面履行联合国安理会决议，守护韩半岛和国际社会的和平。非洲48个国家的领导人及代表团出席了4日的峰会。另外，韩国总统办公室4日表示，以韩非峰会为契机，韩国与非洲国家之间签署了12份条约、协定，34份谅解备忘录(MOU)。 尤其值得一提的是，双方签署了2份关键矿产合作谅解备忘录、6份贸易投资促进框架协定(TIPF)、3份基础设施建设和移动出行合作谅解备忘录；并宣布启动2份经济伙伴协定(EPA)的谈判工作。总统办公室表示，这是韩国以非洲国家为对象所取得的最大规模外交成果。总统室还评价称，此次韩非峰会是尹锡悦政府成立以来规模最大的一次活动，也是韩国面向非洲国家举行的首次多边峰会。通过本次会议，取得了将韩非对话提升到最高规格、在首脑层面建立紧密关系的成果。