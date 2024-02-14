韩国国防部：恢复在军事分界线、西北岛屿的所有军事活动

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韩国国际广播电台报道：韩国国防部4日宣布，曾受《9·19南北军事协议》制约的韩军在军事分界线、西北岛屿一带的所有军事活动恢复正常。国防部在关于全面终止《9·19南北军事协议》效力的资料中指出，为保护国民的生命和财产、使军事活动不再受制约，决定终止《9·19南北军事协议》的全部效力。韩国政府当天在国务会议上表决决定，经总统批准，终止《9·19南北军事协议》所有条款的效力，直至南北间恢复互信。国防部就2018年签署的《9·19南北军事协议》表示，签署协议旨在缓解南北韩之间的军事紧张局面、建立互信关系。但是北韩在协议生效后不断做出海岸炮射击、向西海北方界线(NLL)以南发射导弹、在最前方监视哨所进行枪击挑衅、小型无人机渗透等故意违反协议的行为和挑衅。国防部方面表示，韩军对北韩反复违反协议的行为一直予以忍耐，遵守军事协议条款。然而北韩在5月27日发射所谓的军事侦察卫星失败后，通过干扰全球定位系统(GPS)、发射导弹、大规模投放垃圾气球等手段，严重威胁韩国国民的安全，甚至造成了财产损失。国防部强调，针对北韩的挑衅，韩军将采取一切必要措施，保护国民的生命安全。造成当前事态的责任完全在于北韩。若北韩发起进一步挑衅，韩军将基于牢固的韩美联合防卫态势，在“即·强·终”（即刻、强有力、终结）的原则下予以果断惩戒。