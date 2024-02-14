韩国朝野就终止《9·19南北军事协议》效力问题展开争论

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韩国国际广播电台报道：韩国政府宣布全面终止《9·19南北军事协议》的效力，直至南北韩恢复互信关系。对此，朝野发表了截然相反的立场。在野党共同民主党对政府的上述决定提出了强烈批评。该党党鞭朴赞大表示，比起解决问题，政府此举是加剧韩半岛紧张局势、回避政权所处危机的不良对策。他质问，去年北韩已宣布废除《南北军事协议》，政府此次废除协议有何实际利益？若南北紧张局势升级导致发生武力冲突，政府又将如何承担后果？祖国革新党党鞭黄云夏也表示，这是以国民的生命和支持率为赌注所展开的危险赌博。执政党国民力量党则对在野党提出了批评。该党党鞭秋庆镐表示，对于北韩违反《南北军事协议》的行为，在野党只做表面上的批评；而对韩国政府的措施，却有如对待敌国一般加以批评。他质疑在野党是否认为即使遭到北韩挑衅也要坐视不理，这正中了北韩企图引发国内矛盾的伎俩。为弥补北韩挑衅对国民造成的损失，国民力量党决定推进《民防基本法》的修改工作。另外，朝野围绕国会常任委员长职位分配问题展开了激烈争论。共同民主党党鞭朴赞大再次向国民力量党喊话，不能只遵循惯例，必须立即准备对策方案；若朝野无法达成协议，将根据《国会法》予以处理。对此，国民力量党党鞭秋庆镐表示，《国会法》中关于议会组建的规定并不具备强制性，朝野应遵循《国会法》的精神，就议会组建问题展开对话。