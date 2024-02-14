中国驻韩大使馆称“韩国对台湾和南中国海问题说三道四”

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韩国国际广播电台报道：中国驻韩国大使馆日前表示，韩方不顾中方坚决反对，反复伙同美国、日本就台湾、南海问题说三道四。据中国驻韩国大使馆社交媒体4日消息，中国驻韩大使馆发言人前一天发表立场指出，韩国与美日分别举行副外长磋商和防长会晤，就台湾问题和南海问题接连发表错误言论，粗暴干涉中国内政，恶意抹黑攻击中国，严重侵犯中国主权和核心利益。中方对此表示强烈不满和坚决反对，已向韩方提出严正交涉。发言人同时强调，韩方的有关表态与中韩战略合作伙伴关系精神不相符合，不利于中韩关系发展。我们敦促韩方在台湾、南海问题上谨言慎行，以实际行动维护中韩关系大局。韩国外交部发言人任洙奭在当天的例行记者会上就韩国对待中方抗议的立场表示，韩国政府在台湾问题上的基本立场没有变化。我们作为地区国家，希望持续保持台湾海峡的和平稳定。通过对话与合作，使两岸关系和平发展。 韩国外交部已向中方说明了基本立场，中方也非常清楚我们的立场。此前，韩美日三国在上月31日举行的副外长磋商上再次重申了反对中国在台湾、南海问题上"改变现状"的共同立场，并在本月2日举行的三国防长会议上就台湾海峡的和平稳定、中国为主张对南海主权所采取的危险且攻击性的行为阐明了各自立场。