韩非峰会发表联合声明

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韩国国际广播电台报道：2024韩国非洲峰会4日在韩国京畿道举行，会后韩国总统尹锡悦和毛里塔尼亚总统加兹瓦尼举行了联合新闻发布会。本次韩非峰会的主题是"共同开创的未来"。具体包括"共同成长"、"可持续性"、"纽带"三大目标，首批选定6个重点合作领域，分别是贸易投资、政府开发援助、基础设施、数字转型、全球性课题应对、和平安全。首先，韩国与拥有世界矿产资源30%的非洲建立了旨在解决关键矿产供应链问题的对话磋商机制。双方还决定，扩大韩国企业对当地公路、铁路、港湾等大规模基础设施工程的参与。为此，双方决定推进签署经济伙伴关系协定(EPA)、贸易投资促进框架协定(TIPF)等。同时，到2030年为止，韩国政府的开发援助规模将扩大至100亿美元，并提供140亿美元的出口金融援助。另外，在韩半岛问题方面，会议再次确认了忠实履行联合国安理会决议的承诺，并决定共同参与国际社会的努力、实现韩半岛无核化。本次韩非峰会是韩国首次面向非洲国家举行的多边峰会。在联合国成员国中，拥有非洲联盟（非盟）资格的48个国家都出席了峰会。韩国总统办公室表示，此次会议将韩国与非洲国家的对话提升到了最高规格，具有重要意义。5日由主要经济界人士参加的"商务峰会"举行后，首届韩非峰会将落下帷幕。