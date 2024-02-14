第22届国会5日召开第一次会议

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韩国国际广播电台报道：韩国国会5日下午召开第22届国会第一次会议，选出议长和副议长。根据《国会法》规定，当天是选拔的最后时限。朝野国会领导层直到上周末为止曾就启动新一届国会进行谈判，但未能缩小在议会组建问题上的意见分歧。朝野两党围绕法制司法委员会、运营委员会、科学技术信息放送通信委员会等常任委员会委员长职务的分配问题僵持不下。当天的全体会议有可能在国民力量党不参加会议或不参与投票的情况下进行。但随着朝野表明有进一步对话的意向，也不排除在最后阶段达成协议的可能性。国民力量党党鞭秋庆镐、共同民主党党鞭朴赞大5日上午10时在国会运营委员会委员长办公室会面，就议会组建等问题进行谈判。无论结果如何，共同民主党计划在下午2点的全体会议上按原计划对国会议长候选人禹元植和副议长候选人李学永进行投票表决。根据《国会法》，出席会议的议员中"最多次当选议员且最高龄"的秋美爱将负责主持会议。共同民主党虽然推选禹元植为国会议长候选人、李学永议员为副议长候选人，但执政党国民力量党尚未敲定该党副议长候选人。若双方未能就议会组建问题达成最终协议，拥有过半数议席的共同民主党有可能根据《国会法》在7日会议单独投票表决，分配常任委员长。