韩美日在国际原子能机构谴责北韩武力挑衅和俄北军事合作

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：国际原子能机构(IAEA)理事会会议当地时间4日在奥地利维也纳国际中心召开，韩国、美国和日本在会上强烈谴责北韩进行核开发项目、持续发起导弹挑衅、与俄罗斯开展军事合作。韩美日三国代表在当天会议上共同发言，对北韩发射军事射侦察卫星、持续发射弹道导弹深表担忧，并表示将密切关注北韩进行第七次核试验等进一步挑衅的可能性。这是继去年9月国际原子能机构成员国大会之后，韩美日三国第二次在国际原子能机构通过共同发言的方式谴责北韩的挑衅行为。三国指出，包括交付北韩产导弹及其他武器在内，北韩与俄罗斯间的军事合作是公然违反联合国安理会决议的行为，也是威胁核不扩散机制和国际社会和平稳定的行为。另外，三国代表还就俄罗斯对联合国安理会北韩制裁委员会专家小组任期延长案行使否决权批评说，此举阻碍了国际社会对北韩的监督力量。三国敦促北韩重返对话，为实现“全面、可核查、不可逆转(CVID)”的无核化采取具体措施。除了韩美日三国以外，“对北韩核心集团”也进行了共同发言。对北韩核心集团由韩国、美国、日本、英国、加拿大、澳大利亚、法国、德国八个国家组成，是在国际原子能机构大会和理事会议上主导关于北韩问题的讨论的国家集团。这些国家表示，在北韩退出国际原子能机构30年之际，对其核威胁深感担忧；并强调国际原子能机构成员国应像往年一样，在今年9月的大会上以全员达成共识的无投票方式通过北韩核决议，发出团结一致的信息。包括韩国在内，日本、法国、加拿大、澳大利亚等主要国际原子能机构理事国代表通过个别发言，敦促北韩履行联合国安理会决议、《不扩散核武器条约》(NPT)，并遵守国际原子能机构的接受核查义务等。