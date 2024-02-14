今年一季度韩国实际国民总收入增长2.4%。

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韩国国际广播电台报道：据初步统计，今年第一季度韩国实际国民总收入(GNI)较前一季度增长2.4%。韩国银行（央行）5日公布的《2024年第一季度国民收入(暂定)》资料显示，今年第一季度实际国民总收入为567.5万亿韩元，较去年第四季度增长了2.4%。在实际国民总收入(GNI)项目中，实际国内总收入(GDI)为561.6万亿韩元，环比增长2.4%。国外净收入为5.9万亿韩元，与前一季度持平，但实际贸易损失较前一季度(17万亿韩元)有所减少，为11.3万亿韩元。国外净收入是韩国国民海外收入减外国人在韩收入的所得值。韩国银行分析认为，受贸易环境改善、实际贸易损失减少的影响，实际国民总收入(GNI)较前一季度有所增加。据调查，今年第一季度总储蓄率（35.1%）比前一季度上升了1.5个百分点，而国内总投资率（29.7%）则下降了0.8个百分点。第一季度实际国内生产总值(GDP)环比增长1.3%，与初值相同。央行介绍说，具体来看，民间消费（-0.1%p）、设备投资（-1.2%p）等低于初值，建设投资（+0.7%p）、出口（+0.9%p）等则进行了上调。在经济活动方面，制造业（+0.9%）、建设业（+5.5%）、服务业（+0.9%）较比前一季度有所增长。在支出项目中，民间消费（+0.7%）、政府消费（+0.8%）、建设投资（+3.3%）出现增长，而设备投资（-2%）有所下滑。