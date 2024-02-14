北韩着手拆除东海线铁路

Photo : KBS News

韩国国际广播电台报道：经证实，北韩最近开始拆除通往金刚山的东海线铁路。韩国国家情报院表示，目前正关注北韩拆除东海线铁路的有关动向。连接韩国猪津站和北韩金刚山站的南北韩铁路东海线在2000年《6·15共同宣言》发布后动工，2006年铺设完成。该铁路全长25.5公里，北韩路段为18.5公里、韩国路段为7公里。北韩路段的工程由韩国提供设备和材料。据悉，北韩正在拆除支撑铁路轨道的枕木。今年1月，北韩国务委员长金正恩要求分阶段实施切断京义线等断绝南北关系的措施。为此，北韩今年1月在京义线和东海线埋雷，3月拆除了路灯。韩军正密切关注有关动向，并决定立即恢复因《9·19南北军事协议》而中断的西北岛屿海上炮击训练。韩国政府一名官员表示，驻扎在西北岛屿的海军陆战队将在本月内实施投入K-9自行火炮等的海上实弹射击训练。除了今年1月韩军对北韩发射海岸炮予以还击之外，这是韩军自《9.19南北军事协议》后时隔5年9个月再度在海上缓冲区实施炮击训练。另外，韩国陆军计划近期内恢复因《9.19南北军事协议》而中断的军事分界线5公里以内的炮击训练。陆军方面表示，随时准备在该地区训练场开展训练，将拟定各部队训练计划。