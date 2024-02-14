“韩国肥胖儿童和有精神健康问题的儿童与日俱增”

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韩国国际广播电台报道：据调查，韩国儿童肥胖率越来越高，具有严重精神健康问题的儿童不断增加。韩国保健福祉部6日发表了包含上述内容在内的《2023年儿童综合实态调查报告》。此次实态调查是2018年以后时隔五年进行的，从去年9月到12月，专业调查员直接访问调查了全国养育18岁以下儿童的5753户(包括1000户贫困家庭)家庭。调查结果显示，儿童体重有逐渐增加的趋势，超重肥胖率超过20%。 尤其是9至17岁儿童的肥胖率为14.3%，比2018年增加了约3.5倍。在对儿童与身体健康有关的生活行为的调查结果显示，高强度运动实践率为48.1%，较五年前的38.2%略有上升，但日均睡眠时间由8.29小时减少到7.93小时。据调查，平时日均坐着的时间也从524分钟增加到636分钟。据悉，儿童心理健康总体上获得了改善，但具有严重精神健康问题的儿童则有所增加。据调查，儿童总体生活满意度为7.14分(满分为10分)，较2013年的6.10分和2018年的6.57分不断提高。韩国保健福祉部人口儿童政策官玄秀烨(音译)对上述调查结果表示，此前对儿童领域的重点投资提高了儿童的生活满意度，并确认了发育、亲朋关系、安全、物质环境等方面的整体指标正在得到改善。但是，从肥胖、精神健康高危人群等部分下降的指标方面显示，有待改善旨在加强儿童身体运动和活动权利的政策。保健福祉部计划以此次实态调查结果为依据，制定第三次儿童政策基本计划（2025年至2029年）。政府计划，为了制定具有时宜性的儿童福利政策，将儿童综合实态调查周期从现有的5年缩短到3年。