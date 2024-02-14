日媒：北韩违反安理会决议 从俄罗斯进口石油

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韩国国际广播电台报道：据日本《读卖新闻》7日报道，今年4月北韩油轮在俄罗斯装运石油返回本国的情况被曝光。报道说，对卫星照片的分析结果显示，四艘北韩油轮今年4月初从俄罗斯远东沃斯托奇尼港将联合国安理会决议案禁运的汽油等精炼油运回北韩南浦港等地。《读卖新闻》与曾任联合国安理会对北韩制裁委员会专家小组委员的古川胜久一道对美国卫星成像公司Planet Labs的卫星照片进行了分析。4月1、3、7、10日拍摄的卫星照片中，观察到四艘北韩油轮停靠在沃斯托奇尼港口，港湾内有一排排看起来像是储油罐的结构物。联合国对北韩制裁委员会专家小组曾多次指出，四艘油轮涉嫌违反联合国安理会禁止向北韩提供精炼油的决议。根据联合国安理会2017年的决议，北韩每年精炼油进口量不得超出50万桶。美国白宫国家安全委员会战略沟通协调员约翰·柯比5月在记者会上指出，3月一个月期间，俄罗斯向北韩提供了逾16.5万桶精炼油，已超出一年的限额。《读卖新闻》分析说，北韩与俄罗斯因俄乌战争而保持紧密关系。虽然双方均予以否认，但北韩向俄罗斯提供弹药，俄罗斯向北韩提供精炼油作为回报。联合国对北韩制裁委员会专家小组因俄罗斯反对延长小组任期而于上月1日解散。