尹锡悦10日起对土库曼斯坦等中亚三国进行国事访问

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦将从10日起对土库曼斯坦、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦中亚三国进行为期七天的国事访问。国家安保室第一次长金泰孝7日在龙山总统办公室召开的记者会上表示，此行是尹锡悦总统今年首次出访海外。继去年首届韩国太平洋岛国峰会、今年首届韩国非洲峰会和活跃的中东地区外交之后，韩国外交网络已扩大至中亚地区，为拓展作为全球中枢国家的外延、扩大合作范围做出了贡献。金泰孝表示，中亚是古代丝路的中心、连接欧洲和亚洲的战略要冲，俄乌战争和中东冲突等全球综合性危机扩散的情况下，其战略价值日益重要。尤其是近年来中亚地区成为跨国企业进军欧洲的桥头堡，作为新的物流据点备受瞩目。尹锡悦总统和金建希女士10日至11日对土库曼斯坦进行为期两天的访问，随后对哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦分别进行为期三天的访问。访问期间，尹锡悦总统将先后与土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫、哈萨克斯坦总统托卡耶夫、乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫举行首脑会谈。总统办公室经济首席秘书朴春燮表示，中亚地区的原油、天然气和关键矿产资源丰富，而韩国必须继续发展高新技术产业，双方具有巨大的合作潜力。朴春燮说，尹锡悦总统此次访问将成为全面扩大韩国与中亚地区经济合作关系的契机。